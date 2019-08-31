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Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа

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Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
21:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция вечера бокса в Лондоне 31 августа, главным событием которого станет бой ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ.

31 августа в Лондоне пройдет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Боксеры выйдут на ринг после завершения всех боев андеркарта. Ориентировочное начало боя - не раньше полуночи по киевскому времени.

Ломаченко проведет свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые будет боксировать в Великобритании. В активе у украинца 13 побед (10 - досрочно) и 1 поражение.

Что касается Кэмпбелла, то он выйдет на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 2 поражения. 

ЛОМАЧЕНКО vs КЭМПБЕЛЛ

Ломаченко - Кемпбелл состоится в субботу, 31 августа, в зале "О2 Arena" (Лондон, Великобритания), которая способна принять до 20 тысяч зрителей.

Начало боя примерно в 23:59.

Ломаченко - Кэмпбелл онлайн на ТВ в Украине покажет телеканал "Интер", который уже несколько лет является транслятором топовых украинских боксёров. Бой будет показан в программе "Большой бокс", которая выйдет в эфир в 22:00.

21:54 До боя Ломаченко осталось еще 3 поединка.

21:52 Закончился один из боев андеркарта. Джо Кордина победил по очкам Гэвина Гвинна – 116:110, 116:110, 116:111 и защитил пояс British & Commonwealth в легком весе.

21:25 Промо боя

21:18 Звездные гости начинают собираться на О2 Arena: Тимоти Брэдли и Андре Уорд.

21:00 Александр Усик уже на месте. Сегодня он прилетел в Лондон в патриотических гетрах.

РАСПИСАНИЕ БОЕВ

Ломаченко - Кэмпбелл

Чарли Эдвардс (Англия) – Хулио Сесар Мартинес (Мексика), до 50.8 кг, WBC

Хьюи Фьюри (Англия) – Александр Поветкин (Россия), супертяжи

Джошуа Буатси (Англия, Гана) – Райан Форд (Канада), до 79.4 кг, WBA International

Джо Кордина (Англия) – Гэвин Гвинн (Англия), до 61.2 кг, BBBofC

Саванна Маршалл (Англия) – уточняется, женский бой

ПРОМО БОЯ

 
 
 
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You don’t want to miss this tonight - tune in on Sky Sports Box Office in the UK #loma

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

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Напомним, пояса WBO и WBA на данный момент принадлежат Ломаченко, а пояс WBC является вакантным. Интересно, что и Ломаченко, и Кэмпбелл являются чемпионами Олимпийских игр-2012. На счету украинца также золото Олимпиады в Пекине. 

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