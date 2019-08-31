Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа

31 августа в Лондоне пройдет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Боксеры выйдут на ринг после завершения всех боев андеркарта. Ориентировочное начало боя - не раньше полуночи по киевскому времени.
Ломаченко проведет свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые будет боксировать в Великобритании. В активе у украинца 13 побед (10 - досрочно) и 1 поражение.
Что касается Кэмпбелла, то он выйдет на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 2 поражения.
Ломаченко - Кемпбелл состоится в субботу, 31 августа, в зале "О2 Arena" (Лондон, Великобритания), которая способна принять до 20 тысяч зрителей.
Начало боя примерно в 23:59.
Ломаченко - Кэмпбелл онлайн на ТВ в Украине покажет телеканал "Интер", который уже несколько лет является транслятором топовых украинских боксёров. Бой будет показан в программе "Большой бокс", которая выйдет в эфир в 22:00.
21:54 До боя Ломаченко осталось еще 3 поединка.
21:52 Закончился один из боев андеркарта. Джо Кордина победил по очкам Гэвина Гвинна – 116:110, 116:110, 116:111 и защитил пояс British & Commonwealth в легком весе.
21:25 Промо боя
21:18 Звездные гости начинают собираться на О2 Arena: Тимоти Брэдли и Андре Уорд.
21:00 Александр Усик уже на месте. Сегодня он прилетел в Лондон в патриотических гетрах.
РАСПИСАНИЕ БОЕВ
Ломаченко - Кэмпбелл
Чарли Эдвардс (Англия) – Хулио Сесар Мартинес (Мексика), до 50.8 кг, WBC
Хьюи Фьюри (Англия) – Александр Поветкин (Россия), супертяжи
Джошуа Буатси (Англия, Гана) – Райан Форд (Канада), до 79.4 кг, WBA International
Джо Кордина (Англия) – Гэвин Гвинн (Англия), до 61.2 кг, BBBofC
Саванна Маршалл (Англия) – уточняется, женский бой
ПРОМО БОЯ
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Напомним, пояса WBO и WBA на данный момент принадлежат Ломаченко, а пояс WBC является вакантным. Интересно, что и Ломаченко, и Кэмпбелл являются чемпионами Олимпийских игр-2012. На счету украинца также золото Олимпиады в Пекине.