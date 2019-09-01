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Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя

Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
00:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция вечера бокса в Лондоне 31 августа, главным событием которого стал бой ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ.

31 августа в Лондоне проходит бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Ломаченко проведет свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые будет боксировать в Великобритании. В активе у украинца 13 побед (10 - досрочно) и 1 поражение.

Что касается Кэмпбелла, то он выйдет на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 2 поражения. 

Ломаченко - Кэмпбелл: все события вечера бокса

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