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Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)

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Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
01:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Сложная победа для Василия Ломаченко, бой продлился все 12 раундов.

В Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Бой начался с разведки, украинец отдал инициативу Кэмпбеллу. Но уже с третьего раунда Василий полностью завладел инициативой и записывал себе в актив раунд за раундом. В пятом и седьмом раунде Ломаченко едва не закончил поединок досрочно. В восьмой трёхминутке Василий превратил поединок в одностороннее избиение, но Люк продолжал стоять и периодически пытался вступать в размены.

В дальнейшем Ломаченко продолжал контролировать ход поединка. В 11-м раунде он отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но всё же Кэмпбелл устоял.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

Слова Ломаченко после боя

ВИДЕО БОЯ

Таким образом, Ломаченко собрал чемпионские пояса WBA, WBO, WBC. Осталось завоевать только IBF,  который принадлежит Ричарду Комми. 14 декабря Комми встретится с Теофимо Лопесом. В этом бою определится потенциальный соперник украинца.

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