Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше

Новости спорта:Украинскому чемпиону Василию Ломаченко осталось завоевать один пояс для абсолютного чемпионства.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал вакантный пояс WBC. Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.

В 11-м раунде он отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но всё же Кэмпбелл устоял.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC. Но эта победа далась не просто Василию.

Слова Ломаченко после боя

Позже Ломаченко сказал на пресс-конференции: "Было очень непросто. Хочу посмотреть запись своего боя, и тогда пойму, что произошло. Сейчас я оценил бы себя на 7 из 10".

ЧТО ДАЛЬШЕ

До абсолютного чемпионства в легком весе украинцу осталось завоевать пояс IBF.

Сам Ломаченко сразу после боя заверил, что будет бороться за этот титул. Кстати, это пятый пояс в карьере Ломаченко на профи-ринге. Поясом IBF владеет ганец Ричард Комми, который 14 декабря проведет обязательную защиту против Теофимо Лопеса.

Победитель этой пары и будет главной целью украинца. Сам же Ломаченко предпочитает встретиться с Лопесом, который уже немало "наговорил" в сторону Василия.

Очевидно, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится уже в 2020 году. До этого поединка Ломаченко может провести промежуточный бой.