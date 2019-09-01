"Сегодня ночь Ломаченко": Кэмпбелл - о бое против украинца

Новости спорта:Люк Кэмпбелл признался, что разочарован итогом боя с Ломаченко.

Британец Люк Кэмпбелл после поражения от Василия Ломаченко признал, что уступает в классе украинцу, но уверен, что его время еще наступит.

"Он просто побил меня, поэтому он очень хорош. Он особенный боец, о котором мы все знали.

Это бокс. Мы тренируемся, чтобы выиграть, поэтому я разочарован собой. Трудно придерживаться плана боя, когда ты бьешься с кем-то вроде него. При поддержке, которую я получил сегодня вечером, я могу продолжать и достигать чего угодно. Сегодня ночь Ломаченко, моя ночь еще придет", - заявил Кэмпбелл на ринге.

Напомним, Василий Ломаченко победил Кэмпбелла в Лондоне. Смотрите также яркие моменты боя и видео боя Ломаченко - Кэмпбелл.