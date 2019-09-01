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Воскресенье, 01.09.2019
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Ломаченко назвал имя желаемого соперника

Ломаченко назвал имя желаемого соперника
09:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ломаченко хотел бы побоксировать с Теофимо Лопесом.

Чемпион WBC, WBA, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко после победы по очкам над Люком Кэмпбеллом признался, что хотел бы сразиться с представителем Гондураса Теофимо Лопесом, не потерпевшим пока ни одного поражения на профессиональном ринге.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми", – сказал Ломаченко по окончании встречи.

Ранее Лопес негативно высказывался в адрес Ломаченко, постоянно вызывая его на бой. Поединок Лопеса и Комми за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе состоится 14 декабря.

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Накануне Ломаченко победил Кэмпбелла в бою за пояс по версии WBC. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Ричард Комми, Теофимо Лопес.
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