Ломаченко назвал имя желаемого соперника

Новости спорта:Ломаченко хотел бы побоксировать с Теофимо Лопесом.

Чемпион WBC, WBA, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко после победы по очкам над Люком Кэмпбеллом признался, что хотел бы сразиться с представителем Гондураса Теофимо Лопесом, не потерпевшим пока ни одного поражения на профессиональном ринге.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми", – сказал Ломаченко по окончании встречи.

Ранее Лопес негативно высказывался в адрес Ломаченко, постоянно вызывая его на бой. Поединок Лопеса и Комми за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе состоится 14 декабря.

Накануне Ломаченко победил Кэмпбелла в бою за пояс по версии WBC. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109.