Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

"Кэмпбеллу надо на борьбу": Беленюк - о победе Ломаченко

"Кэмпбеллу надо на борьбу": Беленюк - о победе Ломаченко
07:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Жан Беленюк следил за поединком Василий Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла, в котором победа осталась за украинцем.

Беленюк не сомневался в победе Ломаченко, но отметил борцовские способности британца.

"Не сплю этой ночью как и вся Украина. Блестящая победа Василия Ломаченко на туманном Альбионе! Ни секунды не сомневался, но нужно отдать должное и Люку Кэмпбеллу, - достойно держался против нашего чемпиона. P.S. Люку надо на борьбу, я рассмотрел в нем способности к ней", - написал Беленюк в своем Instagram.

Последний бой Ломаченко: завоеван пояс WBC (Видео)

Отметим, что теперь Ломаченко владеет тремя поясами в легком весе - WBA, WBO и WBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Жан Беленюк, Люк Кэмпбелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
03 Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
04 Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
05 Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь