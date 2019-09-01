"Кэмпбеллу надо на борьбу": Беленюк - о победе Ломаченко

Новости спорта:Жан Беленюк следил за поединком Василий Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла, в котором победа осталась за украинцем.

Беленюк не сомневался в победе Ломаченко, но отметил борцовские способности британца.

"Не сплю этой ночью как и вся Украина. Блестящая победа Василия Ломаченко на туманном Альбионе! Ни секунды не сомневался, но нужно отдать должное и Люку Кэмпбеллу, - достойно держался против нашего чемпиона. P.S. Люку надо на борьбу, я рассмотрел в нем способности к ней", - написал Беленюк в своем Instagram.

Отметим, что теперь Ломаченко владеет тремя поясами в легком весе - WBA, WBO и WBC.