Усик узнал имя первого соперника в супертяжелом весе

Новости спорта:Кроме него, на бой с украинцем есть еще 2 претендента.

Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет бой против Тайрона Спонга (13-0, 12 КО) 12 октября, если голландский боксер выиграет свой ближайший поединок.

После того, как сорвался бой украинца с Карлосом Такамом, среди потенциальных претендентов на поединок с Усиком назывались Брайант Дженингс и Андрей Федосов, от боя с последним Александр уже успел отказаться.

Однако позднее возник вариант со Спонгом, о чем сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер. Информацию о проведении боя с непобежденным голландцем подтвердил промоутер Усика Александр Красюк.

«Такам остается в нашем списке, он все еще хочет поединка с Александром. Но у нас возникли промоутерские разногласия с его новой промоутерской компанией».

«После этого возник вариант с голландцем Тайроном Спонгом. У него сегодня ночью в Мексике пройдет поединок. Если Спонг сегодня сможет победить, то он станет соперником Усика 12 октября».

«Также мне сообщили, что хорватский супертяжеловес, который находится в рейтинге даже выше Спонга, Филип Хргович, готов встретиться с Усиком. У нас есть 3 варианта для следующего поединка Александра», — заявил Красюк.