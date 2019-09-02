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Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи

Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
01:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью назвал украинца лучшим боксером эпохи.

Британский боксер и бывший оппонент Александра Усика Тони Беллью поделился впечатлениями от победы Василия Ломаченко над его соотечественником Люком Кэмпбеллом.

По словам британца, Кэмпбелл показал хороший уровень, но класс украинского соперника оказался ему не по зубам.

"Меня впечатило, как здорово он держался. Он перешел дорогу лучшему боксеру нашей эпохи, буквально. Думаю, единственное, что способно остановиться Ломаченко, — это размер.

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Это помогло Кэмпбеллу продержаться все 12 раундов. В категориях до 135 фунтов и ниже его никто не победит. В категории до 140 фунтов у него могут возникнуть проблемы. Честно ли подталкивать Ломаченко к переходу в следующую весовую категорию? Нет. Весовые категории существуют для того, чтобы обеспечивать безопасность боксерам", - заявил Беллью.

Победа в стенах лондонской O2 Arena позволила Василию собрать 3 чемпионских титула в легком весе. Для звания абсолютного чемпиона ему не хватает пояса IBF, которым владеет ганец Ричард Комми.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Тони Беллью, Люк Кэмпбелл.
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