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Ломаченко оценил себя в бою против Кэмпбелла

Ломаченко оценил себя в бою против Кэмпбелла
10:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Василий Ломаченко рассказал, как он сам оценил свое выступление в бою против британца Люка Кэмпбелла.

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, как он сам оценил свое выступление в бою против британца Люка Кэмпбелла (20-3, 18 КО) и какие сильные стороны своего оппонента заметил. Его цитирует Fox Sports:

"Я хочу посмотреть свой бой по ТВ, и после этого я буду понимать, что произошло в этом поединке. Я думаю, что если оценивать по десятибалльной шкале, то я могу поставить себе семь.

Я говорил ранее, что этот бой не будет легким для меня. Кэмпбелл - очень умный, техничный боец. Размах рук - главное оружие Люка", - сказал Василий.

Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)

Напомним, что Василий Ломаченко единогласным решением судей победил британского боксера Люка Кэмпбелла и защитил свои титул чемпиона мира по версиям WBA и WBO и завоевал титул по версии WBC.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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