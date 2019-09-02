Ломаченко оценил себя в бою против Кэмпбелла

Новости спорта:Василий Ломаченко рассказал, как он сам оценил свое выступление в бою против британца Люка Кэмпбелла.

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, как он сам оценил свое выступление в бою против британца Люка Кэмпбелла (20-3, 18 КО) и какие сильные стороны своего оппонента заметил. Его цитирует Fox Sports:

"Я хочу посмотреть свой бой по ТВ, и после этого я буду понимать, что произошло в этом поединке. Я думаю, что если оценивать по десятибалльной шкале, то я могу поставить себе семь.

Я говорил ранее, что этот бой не будет легким для меня. Кэмпбелл - очень умный, техничный боец. Размах рук - главное оружие Люка", - сказал Василий.

Напомним, что Василий Ломаченко единогласным решением судей победил британского боксера Люка Кэмпбелла и защитил свои титул чемпиона мира по версиям WBA и WBO и завоевал титул по версии WBC.