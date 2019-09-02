Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)

Новости спорта:Трехкратный чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко вернулся домой.

Ночью в Одессу прилетел боксер Василий Ломаченко, одержавший победу над английским боксером Люком Кэмпбеллом и защитивший два своих чемпионских пояса в легком весе по версии WBA и WBO, а также завоевавший вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

Чемпиона встречало не большое количество одесситов, пресс-секретарь пояснила, что встреча с фанатами не была запланирована. Пообщавшись с журналистами Василий Ломаченко уехал со своим отцом Анатолием Ломаченко в Белгород-Днестровский.

Боксер оценил свой бой на 7 из 10, сказал что допускал ошибки и что мог выступить лучше, но в принципе бой прошел по плану. Следующий бой Василий планирует провести с Чемпионом мира по версии IBF. Именно этого пояса в его копилке не хватает, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. 3 из 4 у него уже есть - WBO WBA и WBC, который он завоевал в своем последнем поединке с Люком Кэмпбелом.

Поясом IBF владеет уроженец Ганы Ричард Комми, который 14 декабря проведет обязательную защиту против американца Теофимо Лопеса. С победителем этой встречи и сразится Василий Ломаченко.