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Гроза Bitcoin: боксер Пакьяо запустил собственную криптовалюту

Гроза Bitcoin: боксер Пакьяо запустил собственную криптовалюту
12:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твитер

Новости спорта:Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту под названием РАС.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Super Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту, сообщает Reuters. Боксёр сообщил об этом на концерте в Маниле 1 сентября.

На криптовалюту, которая получила название Pac, болельщики смогут покупать фирменные товары с его сим­во­ли­кой, а также под­пи­сы­вать­ся на платные потоковые интернет-сервисы. Частными инвесторами в криптовалютном проекте спортсмена стали бывший английский футболист Майкл Оуэн и член правящей семьи ОАЭ шейх Халид Заид Аль Нахайян.

Пакьяо выступил за смертную казнь

Пакьяо стал первой мировой знаменитостью, запустившей свою криптовалюту. Помимо Пакьяо собственную криптовалюту планируют запустить теннисистка Каролина Возняцки, Майкл Оуэн и американский певец Джейсон Деруло.

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Валюта, Бокс, Мэнни Пакьяо, Бокс новости, Криптовалюта, Pac.
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