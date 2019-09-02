Гроза Bitcoin: боксер Пакьяо запустил собственную криптовалюту

Новости спорта:Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту под названием РАС.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Super Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту, сообщает Reuters. Боксёр сообщил об этом на концерте в Маниле 1 сентября.

На криптовалюту, которая получила название Pac, болельщики смогут покупать фирменные товары с его сим­во­ли­кой, а также под­пи­сы­вать­ся на платные потоковые интернет-сервисы. Частными инвесторами в криптовалютном проекте спортсмена стали бывший английский футболист Майкл Оуэн и член правящей семьи ОАЭ шейх Халид Заид Аль Нахайян.

Пакьяо стал первой мировой знаменитостью, запустившей свою криптовалюту. Помимо Пакьяо собственную криптовалюту планируют запустить теннисистка Каролина Возняцки, Майкл Оуэн и американский певец Джейсон Деруло.