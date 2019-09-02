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Жервонта Дэвис спустился в весовую категорию к Ломаченко

Жервонта Дэвис спустился в весовую категорию к Ломаченко
14:26 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: Twitter

Новости спорта:Жервонта Дэвис решил сменить весовую категорию.

Авторитетный инсайдер The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в Твиттере сообщил, что Дэвис отказался от титула «суперчемпиона» WBA во втором полулегком весе. Следующий бой подопечный Флойда Мейвезера проведет в легком весе.

Коппинджер не исключил, что в ближайшее время промоутеры Дэвиса свяжутся с Top Rank и обсудят организацию боя с чемпионом WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), который в минувшую субботу в Лондоне по судейским запискам разбил Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО).

Дэвис возглавляет рейтинг WBA в легком весе, так что Всемирная боксерская ассоциация вскоре может обязать Ломаченко начать переговоры с американцем.

Кэмпбелл раскритиковал судей за работу в бою с Ломаченко

24-летний Жервонта Дэвис в рейтинге лучших боксеров мира по версии BoxRec занимает 22-е место. Василий Ломаченко идет 4-м.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Жервонта Дэвис.
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