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Арум рассказал о будущем Ломаченко

Арум рассказал о будущем Ломаченко
09:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Также Глава Top Rank заявил, что Василий проведет еще один бой до конца года.

Известный американский промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO, WBC Василия Ломаченко Боб Арум поведал, что постарается организовать украинскому боксеру еще один бой до конца 2019 года.

"Объединительный поединок не выйдет сделать до следующего года, ведь бой Комми - Лопес пройдет лишь в декабре.

Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать Василию еще один поединок, а уже после, в марте или апреле 2020 года сделаем бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поверьте, Ломаченко - суперзвезда", - цитирует менеджера iFL TV.

Арум: Анатолий Ломаченко - лучший тренер, он гений

Также промоутер чемпиона верит, что он сможет выиграть и четвертый титул и пообещал, что украинец будет боксировать с лучшими в легком, а также полулегком дивизионах.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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