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Британский промоутер: Не знаю, кто может победить Ломаченко

Британский промоутер: Не знаю, кто может победить Ломаченко
16:09 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдди Хирн похвалил украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал перфоманс чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко в поединке против Люка Кэмпбелла.

"Это просто то, что он делает. Вы знаете, работа ног, расстояние, грамотный выбор момента удара. Я просто не знаю, кто его победит.

Но одна из моих надежд сегодня вечером заключалась в том, что, может быть, время сможет победить Ломаченко.

Арум рассказал о будущем Ломаченко

У него было 397 любительских боев, 14 профессиональных боев. Но жесткие, правильные бои на элитном уровне. В какой момент это плечо снова заноет? Или колено немного сдвинется? Но тебе нужна только удача, чтобы победить его, – сказал Хирн.

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Все по теме:

Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Люк Кэмпбелл.
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