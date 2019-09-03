Британский промоутер: Не знаю, кто может победить Ломаченко

Новости спорта:Эдди Хирн похвалил украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал перфоманс чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко в поединке против Люка Кэмпбелла.

"Это просто то, что он делает. Вы знаете, работа ног, расстояние, грамотный выбор момента удара. Я просто не знаю, кто его победит.

Но одна из моих надежд сегодня вечером заключалась в том, что, может быть, время сможет победить Ломаченко.

У него было 397 любительских боев, 14 профессиональных боев. Но жесткие, правильные бои на элитном уровне. В какой момент это плечо снова заноет? Или колено немного сдвинется? Но тебе нужна только удача, чтобы победить его, – сказал Хирн.