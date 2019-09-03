Кличко: Каждый день я работаю над "возможным" возвращением (Видео)

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал о мотивации ежедневно поддерживать спортивную форму.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал о мотивации, которая побуждает его к ежедневным тренировкам.

Отвечая на вопросы фанов, Владимир Кличко, в частности, в шутку назвал источник своей мотивации, помогающий ему находиться в отличной физической форме, - это мнимые боксерские поединки, которые вроде как еще могут произойти.

"Я лгу сам себе. Вру каждое утро о том, что собираюсь вернуться на боксерский ринг. И это до сих пор работает. Вру о том, что буду драться в реванше с Тайсоном Фьюри. Или о том, что побью рекорд Джорджа Формана как самый возрастной чемпион супертяжелого веса. Это большая ложь. Сладкая ложь. Это большая мотивация для меня. Это работает каждое утро. Каждый день я работаю над "возможным" (в кавычках) возвращением", - цитирует Владимира Кличко Klitschko-brothers.com.

Напомним, в проекте Владимира Кличко #klitschkocorner все желающие могут задать вопросы легендарному боксеру. Для этого нужно оставить свой вопрос на его страницах в социальных сетях.