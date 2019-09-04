Ломаченко может вернутся в полулегкий вес

Новости спорта:Если не найдется достойных соперников Ломаченко может перейти в более легкую весовую категорию.

Промоутер украинца Боб Арум заявил, что после завоевания всех четырех поясов Ломаченко может вернуться в полулегкий вес:

"Если после боя с победителем пары Комми – Лопес больше не найдется достойных соперников в легком весе, тогда мы спустимся в 130 фунтов.

Там можно драться с такими парнями, как Берчельт, Вальдес, Херринг или парнишка Флойда Джервонта Дэвис. Возможно Тевин Фармер, хотя мне кажется, что он будет избегать этого боя. Но все же, может быть и Фармер.

Если будет нужно, то мы даже спустимся в 126 фунтов. Вы знаете, по моему мнению, схватка между Ломаченко и Шакуром Стивенсоном будет куда более конкурентной, чем бой с Дэвином Хэйни. Так как Стивенсон – самый талантливый парень среди тех весовых категорий", - заявил Арум.