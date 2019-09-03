Икарди - о переходе в ПСЖ: Это большой шаг вперед в моей карьере

Новости спорта:Аргентинский форвард Мауро Икарди прокомментировал свой переход в ПСЖ из миланского Интера.

Нападающий Мауро Икарди считает свой переход из "Интера" в "ПСЖ" большим шагом вперед в карьере.

"Я очень счастлив, - заявил аргентинец. - Играть в таком клубе, как "ПСЖ" очень сложно. Это большой шаг вперед в моей карьере, и я надеюсь помочь команде. Играть рядом с великими игроками - непростая задача.

Очень рад возможности играть на таком высоком уровне, и для меня это прекрасная возможность. Я знаю всех аргентинцев и Кавани. Я также знаю Неймара. Это особенное чувство, что я буду играть рядом с ними.

ПСЖ - доминирует во Франции и выиграл много трофеев за последние несколько сезонов. Я здесь, чтобы выиграть новые. Я надеюсь много забивать. Мне нравится забивать, и это моя сильная сторона".