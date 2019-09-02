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Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
19:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Фейсбук Сергея Палкина

Новости спорта:Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка стал игроком донецкого Шахтера.

Официальный Facebook генерального директора Шахтера Сергея Палкина сообщает, что Коноплянка стал футболистом донецкой команды.

Отметим, что Коноплянка мог оказаться в Шахтере еще в 2012-м году. Тогда "горняки" рассматривали вингера как замену Виллиану, но в итоге остановились на Тайсоне.

Последним местом работы Коноплянки является Шальке. Там Евгений провел два сезона, а несколько месяцев назад игроку разрешили искать новый клуб, дав понять, что в Германии на него не рассчитывают. До этого украинец выступал за Севилью и Днепр.

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Этим летом интерес к 29-летнему полузащитнику приписывали целому ряду клубов, в частности – Фенербахче, Бешикташу, Сампдории и Роме.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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