Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

Новости спорта:Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка стал игроком донецкого Шахтера.

Официальный Facebook генерального директора Шахтера Сергея Палкина сообщает, что Коноплянка стал футболистом донецкой команды.

Отметим, что Коноплянка мог оказаться в Шахтере еще в 2012-м году. Тогда "горняки" рассматривали вингера как замену Виллиану, но в итоге остановились на Тайсоне.

Последним местом работы Коноплянки является Шальке. Там Евгений провел два сезона, а несколько месяцев назад игроку разрешили искать новый клуб, дав понять, что в Германии на него не рассчитывают. До этого украинец выступал за Севилью и Днепр.

Этим летом интерес к 29-летнему полузащитнику приписывали целому ряду клубов, в частности – Фенербахче, Бешикташу, Сампдории и Роме.