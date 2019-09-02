Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне поединка отбора на Евро-2020 против Литвы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию перед поединками против Литвы и Нигерии.

"Команда собралась. Все находятся в хорошем настроении. Сегодня проведем первую тренировку. Некоторые футболисты сыграли в субботу, некоторые в воскресенье. Сегодня будет легкий день, чтобы привести всех в одно состояние".

"Что касается Коноплянки. Надеюсь, трансфер его состоится. Очень важно, чтобы он нашел команду и играл. Скорее всего, его сегодня не будет на тренировке, он решает свои личные вопросы. У меня пока информации никакой нет, но я надеюсь, что все состоится самым лучшим образом для его карьеры".

"Женя сам решит, что ему лучше, он уже опытный парень. Мы всегда будем его поддерживать", — добавил тренер.

Напомним, по последней информации, Коноплянка близок к переходу в донецкий Шахтер.

Также наставник сборной прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой Шахтер сыграет против команд, в которых выступают украинские футболисты.

"Я тоже немного посмеялся. Я сказал, что если бы Вест Хэм мог играть в Лиге чемпионов и команды из одной страны могли играть в одной группе, то он бы тоже туда попал".

"Для нас будет важно смотреть, как наши игроки и наша команда будут выступать в Лиге чемпионов. Украинские игроки Манчестер Сити и Аталанты играют в одной группе, будем за ними следить. Тем более, Аталанта играет на Сан Сиро, буду приезжать и смотреть."

"Психологическое состояние игроков Динамо? Я еще не общался с ними на эту тему. Любая проблематика должна оставаться в клубах, когда они вызываются в национальную команду. Уверен, Динамо выйдет из этого тяжелого момента. Все-таки, это клуб, который воспитал меня, я всегда буду за него переживать. Каждый из ребят, приезжая сюда, должен быть сосредоточен".

"Нас ждут две важные игры. Тем более, команда возвращается после долгого времени в Украину. Будем играть в Днепре против хорошей команды".

"Ярмоленко? Мы всегда за ним следили. Он входит в обойму национальной команды. У него была травма, по этим причинам он не выступал. Мы увидели, что он восстановился, и мы его вызвали".

"Что касается молодых игроков, их ждет большое будущее, но если они будут доказывать уровень в своих клубах и в более взрослом чемпионате. Мы за всеми смотрим, в будущем у каждого из них есть шанс, но сейчас они должны закрепиться в своих клубах, чтобы показывать тот уровень игры, который приблизил бы их к национальной команде".

Также в команду "желто-синих" был вызван хавбек Шахтера Виктор Коваленко, пропустивший старт сезона из-за травмы.

"Перед началом отборочного цикла была поставлена задача завоевать то место, которое позволит поехать на чемпионат Европы. Работает тренерский состав, работает Федерация. Будем мы лидерами группы или нет — это меня меньше всего интересует. Моя задача — это подготовить команду, чтобы она показывала не только результат, но еще и качественный футбол. И достичь путевку на чемпионат Европы".

"Зинченко? Он универсальный игрок и может играть на разных позициях. У Яремчука же все нормально, он проведет тренировку в легком режиме, ведь он пропустил неделю из-за травмы. В дальнейшем посмотрим на его состояние, и сможет ли он тренироваться", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, 7-го сентября сборная Украины проведет поединок отбора на Евро-2020 против команды Литвы на выезде, а 10-сентября — товарищеский матч против сборной Нигерии дома.