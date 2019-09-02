Реал снова потерял очки: Гарет Бэйл отличился дублем и красной карточкой (Видео)

Новости спорта:Реал вновь не смог победить, в этот раз поделив очки с Вильярреалом.

В рамках третьего тура чемпионата Испании Реал не сумел на выезде обыграть Вильярреал (2:2).

В этом поединке дублем отличился Гарет Бэйл. Также 30-летний футболист в концовке игры был удален, получив две желтые карточки за две минуты: на 90+2 и 90+4 минутах.

Вильярреал — Реал 2:2

Голы: Морено, 12, Гомес, 74 — Бэйл, 45+1, 86

Вильярреал: Фернандес — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Кинтилья — Касорла (Бакка, 74), Иборра — Чуквезе (Онтиверос, 55), Гомес, Экамби (Замбо-Ангисса, 62) — Морено

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Васкес (Винисиус, 74), Каземиро, Кроос (Вальверде, 83), Бэйл — Йович (Модрич, 68), Бензема

Предупреждения: Кинтилья — Менди, Каземиро, Бэйл

Удаление: Бэйл, 90+4 (повторное предупреждение).