Как Динамо упустило победу над Зарей: реакция Михайличенко (Видео)

Новости спорта:Второй тайм против Зари был менее организованным со стороны киевлян.

Главный тренер ФК “Динамо” Киев Алексей Михайличенко прокомментировал ничью своей команды в матче с “Зарей” в Запорожье (2:2).

- Матч получился настоящий кубковый. Много эмоций, много голов, много хороших, опасных моментов. Думаю, такой футбол зрителям нравится. Наверное, в меньшей степени нравится тренерам, потому что он “валидольный”, но от этого никуда не денешься.

Если говорить о самой игре, конечно, жаль, что при счете 2:0 мы не смогли продолжать играть так, как играли до этого, не смогли контролировать матч.

Последние игры выдались неудачными, поэтому психология, что нужна победа любой ценой, все-таки присутствовала. И, естественно, мы дали сопернику почувствовать мяч, почувствовать игру, почувствовать уверенность. К сожалению, мы не смогли развить этот результат, и второй тайм был менее организованным, менее таким, каким мы хотели бы его видеть. Поэтому результат именно такой.

- Меняя Гармаша в перерыве, вы перестраховались от возможного удаления или она была плановой?

- Даже не знаю, какие тренеры могут строить до матча такие планы - делать замену в перерыве. Конечно, мы не стали рисковать, зная, что Денис очень эмоционален. Если он получил желтую карточку и начал немножко общаться на поле, то это может быть чревато.