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Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА

Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
20:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник сборной Нидерландов и Ливерпуля Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком Европы по итогам года.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.

В голосовании он опередил Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

В минувшей кампании ван Дейк помог выиграть «Ливерпулю» Лигу чемпионов. В финале турнира красные обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Нидерландец провёл в турнире 12 матчей. В его активе 2 мяча и 2 результативные передачи.

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Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в начале 2018 года. Мерсисайдский клуб заплатил за футболиста € 84,65 млн. На тот момент эта сумма была рекордной для трансфера защитника.

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Также ван Дейк был признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19. В голосовании он обошёл одноклубника Трента Александер-Арнольда и Маттейса де Лигта («Аякс»/«Ювентус»).

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Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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