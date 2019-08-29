Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА

Новости спорта:Центральный защитник сборной Нидерландов и Ливерпуля Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком Европы по итогам года.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.

В голосовании он опередил Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

В минувшей кампании ван Дейк помог выиграть «Ливерпулю» Лигу чемпионов. В финале турнира красные обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Нидерландец провёл в турнире 12 матчей. В его активе 2 мяча и 2 результативные передачи.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в начале 2018 года. Мерсисайдский клуб заплатил за футболиста € 84,65 млн. На тот момент эта сумма была рекордной для трансфера защитника.

Также ван Дейк был признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19. В голосовании он обошёл одноклубника Трента Александер-Арнольда и Маттейса де Лигта («Аякс»/«Ювентус»).