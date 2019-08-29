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Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда

Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда
20:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Вот её результаты.

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

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Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

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Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

Группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия».

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Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион» «РБ Лейпциг».

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

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Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17/18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 10/11 декабря.

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