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Генри Сехудо: Ломаченко может преклонить колени передо мной

Генри Сехудо: Ломаченко может преклонить колени передо мной
19:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Генри Сехудо высказался об украинском боксере, обладателе титулов WBA, WBO и WBC Василие Ломаченко.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз высказался об украинском боксере, обладателе титулов WBA, WBO и WBC Василие Ломаченко.

Сехудо, который является олимпийским чемпионом, сравнил свои достижения с результатами Ломаченко, который дважды выигрывал Олимпиаду.

«У кого лучшее бойцовское резюме?

Василий Ломаченко: 2-кратный олимпийский золотой медалист, чемпион мира по боксу в 3-х весовых категориях.

Экс-чемпион мира: Ломаченко не лучший в мире

Генри «Трипл-Си» Сехудо: 1 золотая медаль Олимпиады, чемпион UFC в двух дивизионах, чемпион мира в двух видах спорта, а также член Зала Славы, как в ММА, так и в борьбе.

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Василий Ломаченко может преклонить свои колени перед «Трипл-Си», - написал Сехудо в Instagram.

Напомним, что ранее Генри Сехудо вызывал на бой Василия Ломаченко.

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Бокс, MMA, UFC, Новости бокса, Василий Ломаченко, Генри Сехудо.
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