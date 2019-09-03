Генри Сехудо: Ломаченко может преклонить колени передо мной

Новости спорта:Генри Сехудо высказался об украинском боксере, обладателе титулов WBA, WBO и WBC Василие Ломаченко.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз высказался об украинском боксере, обладателе титулов WBA, WBO и WBC Василие Ломаченко.

Сехудо, который является олимпийским чемпионом, сравнил свои достижения с результатами Ломаченко, который дважды выигрывал Олимпиаду.

«У кого лучшее бойцовское резюме?

Василий Ломаченко: 2-кратный олимпийский золотой медалист, чемпион мира по боксу в 3-х весовых категориях.

Генри «Трипл-Си» Сехудо: 1 золотая медаль Олимпиады, чемпион UFC в двух дивизионах, чемпион мира в двух видах спорта, а также член Зала Славы, как в ММА, так и в борьбе.

Василий Ломаченко может преклонить свои колени перед «Трипл-Си», - написал Сехудо в Instagram.

Напомним, что ранее Генри Сехудо вызывал на бой Василия Ломаченко.