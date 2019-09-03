Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе

Новости спорта:Первый бой украинца в супертяжеловесах состоится 12 октября.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 Ко) свой следующий поединок проведет 12 октября в Чикаго.

Его первым соперником станет 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 Ko). Последним соперником Спонга была эквадорец Джейсон Минду, которого Тайрон нокаутировал во втором раунде.

Бой будет транслировать немецкая стриминговая компания DAZN.

Этот бой будет первым для Усика в супер тяжелом весе.

Напомним ранее, 31 августа другой украинский боксер Василий Ломаченко по итогам 12 раундов победил британца Люка Кемпбелла и не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.