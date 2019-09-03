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Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе

Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
17:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Первый бой украинца в супертяжеловесах состоится 12 октября.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 Ко) свой следующий поединок проведет 12 октября в Чикаго.

Его первым соперником станет 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 Ko).  Последним соперником Спонга была эквадорец Джейсон Минду, которого Тайрон нокаутировал во втором раунде.

Бой будет транслировать немецкая стриминговая компания DAZN.

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Этот бой будет первым для Усика в супер тяжелом весе. 

Напомним ранее, 31 августа другой украинский боксер Василий Ломаченко по итогам 12 раундов победил британца Люка Кемпбелла и не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Тайрон Спронг.
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