Бокс. Гассиев рассказал о своем восстановлении

Новости спорта:Экс-соперник Усика Мурат Гассиев рассказал, когда сможет вернуться на ринг.

25-летний российский супертяжеловес Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) рассказал о планируемых датах его следующего поединка на ринге.

«Вряд ли бой будет в октябре, я только восстанавливаюсь, все будет зависеть от моего организма. Давейко дал добро, согласился драться. Я тоже хочу боя, хотя мне не особо важно, будет он или другой.

Главное для меня – поскорее восстановиться и вернуться на ринг.

Перед боем с Давейко я травмировал заднюю поверхность плеча. Возможно, в этот раз я травмировался из-за того, что долго не нагружал его.

Долго восстанавливался после операции, затем набрал форму, вышел на пик, но рука дала сбой. Если бы продолжил тренироваться, то усугубил бы травму», – сказал Гассиев

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Гассиев будет драться в андеркарде поединка украинца Александра Усика, бой которого состоится 12 октября в Чикаго (США).