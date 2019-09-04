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Бокс. Гассиев рассказал о своем восстановлении

Бокс. Гассиев рассказал о своем восстановлении
08:12 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Экс-соперник Усика Мурат Гассиев рассказал, когда сможет вернуться на ринг.

25-летний российский супертяжеловес Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) рассказал о планируемых датах его следующего поединка на ринге.

«Вряд ли бой будет в октябре, я только восстанавливаюсь, все будет зависеть от моего организма. Давейко дал добро, согласился драться. Я тоже хочу боя, хотя мне не особо важно, будет он или другой.

Главное для меня – поскорее восстановиться и вернуться на ринг.

Перед боем с Давейко я травмировал заднюю поверхность плеча. Возможно, в этот раз я травмировался из-за того, что долго не нагружал его.

Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе

Долго восстанавливался после операции, затем набрал форму, вышел на пик, но рука дала сбой. Если бы продолжил тренироваться, то усугубил бы травму», – сказал Гассиев

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Гассиев будет драться в андеркарде поединка украинца Александра Усика, бой которого состоится 12 октября в Чикаго (США).

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев, Хэвивейт.
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