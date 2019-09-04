"Самый ожидаемый момент": Хирн - о дебюте Усика в хэвивейте

Новости спорта:Известный менеджер в ожидании дебютного боя украинца в новом дивизионе.

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от дебюта Александра Усика (16-0-0, 12 КО) в супертяжелом весе. Менеджер не может дождаться, чтобы увидеть бой украинца с Тайроном Спонгом (13-0, 12 КО).

«Дебют Усика в супертяжелом весе — один из самых ожидаемых моментов бокса в 2019 году, и лично мне не терпится увидеть его», — цитирует Усика Boxingnews24.com.

«Александр — феномен, который доминировал в тяжелом весе, став бесспорным чемпионом после всего 15 боев. Теперь, когда Усик готовится сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, он должен сначала победить Спонга в Чикаго. Тайрон будет взрывоопасным, и мы ожидаем тяжелого наэлектризованного боя между ними».

Поединок Усика со Спонгом станет дебютным для украинца в супертяжелом весе. Бой состоится 12 октября в Чикаго на Уинтраст-арене.

Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 — нокаутом). В последнем бою на прошлой неделе он победил бойца из Эквадора Джейсона Минду (14-1-1, 8 КО).

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.