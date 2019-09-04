Беллью: Гарсия станет адской проблемой для Ломаченко

Новости спорта:Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал потенциальный бой Василия Ломаченко и Майки Гарсии.

"Я действительно верю, что никто не побьет Ломаченко в легком весе и ниже. В 63,5 кг этот парень столкнется со многими проблемами. Я думаю, Майки Гарсиа станет для него адской проблемой.

Вы видели причину, по которой Люк Кэмпбелл смог продержаться все 12 раундов. Это все из-за его размеров. Более мелкий боец не смог бы продержаться с Василием Ломаченко всю дистанцию", - сказал Беллью.

Отметим, что Гарсия не планирует возвращаться в легкий вес, а Ломаченко не заинтересован в смене весовой категории ранее завоевания всех титулов в категории до 61,2 кг. Сейчас от этой цели украинца отделяет только титул IBF.

Василий Ломаченко в минувшую субботу в Лондоне единогласным решением судей остановил Люка Кэмпбелла и завоевал вакантный титул WBC в легком весе.