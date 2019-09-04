На кону боя Фьюри – Валлин будет стоять уникальный пояс

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13:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тайсон может провести поединок с Уайлдером в статусе чемпиона.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой против непобежденного шведа Отто Уаллина 14 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Британский супертяжеловес сообщил в своем Instagram, что этот поединок пройдет за специальный пояс WBC Maya.

"Огромная благодарность WBC за то, что предоставили мне возможность боксировать за престижный пояс Maya. Это большая честь для меня. Я почти чувствую себя мексиканцем", - написал Фьюри.

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Напомним, ранее промоутер Фьюри Боб Арум объяснил выбор Уаллина в качестве следующего соперника своего подопечного.

Отметим, что Тайсон также анонсировал реванш с Уайлдером, назвав точную дату и место проведения боя. К этому поединку британец может подойти в статусе чемпиона.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Новости бокса.
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