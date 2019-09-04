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Уайлдер хочет перенести бой с Тайсоном Фьюри ради поясов

Уайлдер хочет перенести бой с Тайсоном Фьюри ради поясов
17:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксер хочет забрать пояса у победителя противостояния Руис - Джошуа.

Боксер Деонтей Уайлдер в супертяжелом весе владеет поясом WBC, однако хочет драться с победителем противостояния Энди Руис - Энтони Джошуа.

Победитель этого боя, который пройдет в декабре, будет иметь пояса IBF, IBO, WBA, и WBO, а Уайлдер намерен стать абсолютным чемпионом.

Однако на 22-е февраля у него намечен повторный поединок с Тайсоном Фьюри. Ради возможности объединить титулы Уайлдер готов отложить бой с британцем.

«Я бы хотел, чтобы Фьюри отошел в сторону и дал мне шанс на объединительный бой. Думаю, он сам не хочет снова драться со мной, да и поясов у него нет».

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«Я хочу забрать все пояса. Один боксер, один чемпион этого веса. Мне кажется, Тайсон воспользуется шансом уйти от боя со мной. А я бы после того, как объединю пояса, вернулся бы к поединку с ним».

«Он никакой не король, у него нет титулов. Поэтому, если выпадет возможности драться с Джошуа или Руисом за все пояса, то мне бы хотелось, чтобы Фьюри отошел в сторону», - сказал Уайлдер.

Ближайшим соперником американца будет Луис Ортис.

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