Не Усик: Такам определился с соперником

Новости спорта:Стал известен соперник камерунского боксера Карлоса Такама.

Стал известен соперник бывшего претендента на дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе камерунского боксера Карлоса Такама.

Карлос Такам свой следующий бой проведет с американским боксером Крейгом Льюисом. Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок Такам — Льюис рассчитан на 10 раундов и состоится 14 сентября на арене Resort World Catskills в Нью-Йорке (США).

Напомним, дебют экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в супертяжелом дивизионе должен был состояться 12 октября в Чикаго (США), но был отложен из-за травмы украинца. Позже 38-летний бывший претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам подписал рекламный контракт с промоутером Star Boxing Джо Дегуардией, после чего было окончательно решено, что его бой с Усиком не состоится.

На днях стало известно, что Александр Усик официально дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго поединком с непобежденным голландским боксером Тайроном Спонгом.