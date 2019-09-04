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Среда, 04.09.2019
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
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Не Усик: Такам определился с соперником

Не Усик: Такам определился с соперником
18:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Стал известен соперник камерунского боксера Карлоса Такама.

Стал известен соперник бывшего претендента на дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе камерунского боксера Карлоса Такама.

Карлос Такам свой следующий бой проведет с американским боксером Крейгом Льюисом. Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок Такам — Льюис рассчитан на 10 раундов и состоится 14 сентября на арене Resort World Catskills в Нью-Йорке (США).

Напомним, дебют экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в супертяжелом дивизионе должен был состояться 12 октября в Чикаго (США), но был отложен из-за травмы украинца. Позже 38-летний бывший претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам подписал рекламный контракт с промоутером Star Boxing Джо Дегуардией, после чего было окончательно решено, что его бой с Усиком не состоится.

Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе

На днях стало известно, что Александр Усик официально дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго поединком с непобежденным голландским боксером Тайроном Спонгом.

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Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Карлос Такам.
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