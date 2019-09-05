Руис и Джошуа впервые встретились после боя (Фото, Видео)

Новости спорта:В Саудовской Аравии прошла пресс-конференция посвященная реваншу между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

В Саудовской Аравии состоялась пресс-конференция, где чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис встретился с Энтони Джошуа.

Именно в британца представитель США отобрал титулы, победив того техническим нокаутом, 1 июня 2019 года.

Судя по высказыванию Джошуа, на бой он настроен серьезно. Бывший чемпион заявил, что Энди чемпион только до 7 декабря.

В свою очередь Руис сказал, что пояса останутся при нем и после боя. В декабре он собирается победить, чтобы окончательно вписать свое имя в историю.

Произошла и традиционная дуэль взглядов, на которой Руис вел себя расслабленно, а Джошуа был куда серьезней.