Руис назвал причину, почему не захотел драться с Джошуа в Англии

Новости спорта:Бой не состоялся в Англии из-за того, что стороны не сошлись в финансовых вопросах.

Чемпион WBA, IBF, WBO, IBO в тяжелом весе Энди Руис рассказал о ходе переговоров матча-реванша против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

"Я бы дрался с Джошуа и в Англии, если бы деньги были правильными.

Нет причин, по которым я бы мог уклоняться от такого варианта. Мы вели переговоры. Я буду драться где угодно.

Настоящий боец будет драться где угодно. Я не думаю, что мое дело говорить: "Знаете что? Я хочу драться здесь. Я хочу драться там". Это был бы не я.

Но где бы это ни было, вы знаете, я буду готов, и я буду усердно тренироваться, и я буду побеждать», – заявил Руис.

Матч-реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Эр-Рияде.