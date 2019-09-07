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Руис назвал причину, почему не захотел драться с Джошуа в Англии

Руис назвал причину, почему не захотел драться с Джошуа в Англии
03:56 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Бой не состоялся в Англии из-за того, что стороны не сошлись в финансовых вопросах.

Чемпион WBA, IBF, WBO, IBO в тяжелом весе Энди Руис рассказал о ходе переговоров матча-реванша против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

"Я бы дрался с Джошуа и в Англии, если бы деньги были правильными.

Нет причин, по которым я бы мог уклоняться от такого варианта. Мы вели переговоры. Я буду драться где угодно.

Настоящий боец будет драться где угодно. Я не думаю, что мое дело говорить: "Знаете что? Я хочу драться здесь. Я хочу драться там". Это был бы не я.

Руис и Джошуа провели бой взглядов

Но где бы это ни было, вы знаете, я буду готов, и я буду усердно тренироваться, и я буду побеждать», – заявил Руис.

Матч-реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Эр-Рияде.

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Джошуа, Новости бокса, Матч-реванш, Энди Руис.
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