Тайсон Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта:Британец высоко ценит заслуги украинца.

Британский боксер Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) назвал потенциальных соперников, которых считает своей самой большой угрозой в дивизионе.

"Вероятно, это Уайлдер. Я уже дрался и победил его однажды (официальный результат – ничья). Так что это был самый сложный вызов. Честно говоря, я не вижу кого-то, кто-бы еще был такой большой проблемой.

Может быть, Александр Усик, он неудобный соперник, левша, абсолютный и непобедимый чемпион мира в первом тяжелом весе. Так что, возможно, он может быть следующим самым сложным испытанием", – резюмировал Фьюри.

Напомним, 12 октября в Чикаго Александр Усик (16–0, 12 КО) проведет дебютный бой в супертяжелом весе с небитым бойцом Тайроном Спонгом (14–0, 13 КО).