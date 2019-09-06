Джошуа назвал имя любимого боксера

Новости спорта:Британец вспомнил свой бой против Владимира Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) рассказал, как будет себя вести в преддверии реванша против Энди Руиса (33-1, 22 КО).

AJ признался, что хочет быть похожим на Майка Тайсона, а также вспомнил свой поединок против Владимира Кличко. Британца цитирует SkySports.

«Я многое повидал. Я видел людей, которые хорошо болтают, но не умеют драться. Я видел самых скромных бойцов, которые входят в топ-5 лучших боксеров в истории. Энди Руис – скромный парень, умеющий драться. Мне не надо много, чтобы настроиться на бой. Энди – отличный амбассадор. В боксе мы ожидаем, что чемпионом станет определенный персонаж.

Мой любимец – Майк Тайсон. Иногда я думаю, что надо создавать вокруг себя подобную ауру. Однако уважение ко мне имеет другую форму. У Энди Руиса аналогичная ситуация. Вспомните наш бой с Владимиром Кличко. Нас уважали, и это был потрясающий поединок. В этот раз вокруг моей талии нет пояса. Но я нацелен на его завоевание».