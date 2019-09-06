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Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте

Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте
17:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тренер считает, что украинский боксер способен стать чемпионом мира в хэвивейте.

Тренер украинского обладателя пояса WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас рассказал о перспективах бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в хэвивейте.

Американский специалист уверен, что украинец добьется успеха в супертяжелом дивизионе за счет своего боксерского интеллекта и скорости.

"Людям следует запомнить имя Александра Усика, потому что это парень, который может стать следующим чемпионом мира в супертяжелом весе. Он - олимпийский чемпион, объединивший все пояса в первом тяжелом весе.

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Некоторые приводят аргумент, что он недостаточно крупный, но у него есть то, чего нет у других парней из хэвивейта. Это ноги и боксерский интеллект. Он может перемещаться вокруг больших парней, может перехитрить их, быть быстрее их. Он делает то, что делает Ломаченко.

Усик обладает таким характером, которой способен сделать его популярным чемпионом супертяжелого дивизиона во всем мире", - сказал Атлас в подкасте The FIGHT with Teddy Atlas на телеканале ESPN.

Напомним, Александр Усик проведет следующий бой против Тайрона Спонга, который состоится 12 октября. Этот поединок станет дебютным для украинца в супертяжелом дивизионе.

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Бокс, Новости бокса, Тедди Атлас.
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