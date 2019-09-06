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Гассиев снова перенес свой дебют в супертяжах

Гассиев снова перенес свой дебют в супертяжах
17:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мурат Гассиев должен был выступить в андеркарте у Александра Усика.

Экс-чемпион в тяжелом весе Мурат Гассиев вынужденно перенес свой дебютный бой в супертяжелом весе. Боксер не успеет восстановиться после травмы руки и уже во второй раз откладывает бой.

"Вероятность того, что бой пройдет в октябре небольшая. Я продолжаю восстанавливаться после травмы. Сейчас все зависит от самочувствия, но главное - восстановиться быстрее", - цитирует Гассиева BoxingScene.

Изначально Гассиев должен был провести поединок 27 июля, после его перенесли на 12 октября - планировалось, что он выступит в андеркарте боя Александра Усика. Теперь же боксер снова объявил о переносе.

Напомним, что Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против Тайрона Спонга. Бой пройдет в Чикаго 12 октября.

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Гассиев же планировал поединок с Джоуи Давейко, однако после переноса боя американец получил нового соперника.

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев.
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