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Руис намерен похудеть к реваншу с Джошуа

Руис намерен похудеть к реваншу с Джошуа
18:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Энди Руис готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

Мексиканец заявил, что планирует сбросить вес, но таких же действий ждет и от соперника, хотя признает, что ему это не на руку.

"Я намерен сбросить несколько килограммов. Планирую весит около 255 фунтов (115,6 кг). Но, я думаю, что и Джошуа немного похудеет, чтобы быть в ринге быстрее. Конечно, для него это хорошо, но для меня - нет. Я бы хотел, чтобы он был был тяжелее и, следовательно, медленнее", - цитирует Руиса BoxingScene.

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Отметим, что перед первым боем с Джошуа Руис весил 268 фунтов (121,5 кг). Поединок Джошуа - Руис состоялся 1 июня, тогда мексиканец сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал пояса.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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