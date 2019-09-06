Руис намерен похудеть к реваншу с Джошуа

Новости спорта:Энди Руис готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

Мексиканец заявил, что планирует сбросить вес, но таких же действий ждет и от соперника, хотя признает, что ему это не на руку.

"Я намерен сбросить несколько килограммов. Планирую весит около 255 фунтов (115,6 кг). Но, я думаю, что и Джошуа немного похудеет, чтобы быть в ринге быстрее. Конечно, для него это хорошо, но для меня - нет. Я бы хотел, чтобы он был был тяжелее и, следовательно, медленнее", - цитирует Руиса BoxingScene.

Отметим, что перед первым боем с Джошуа Руис весил 268 фунтов (121,5 кг). Поединок Джошуа - Руис состоялся 1 июня, тогда мексиканец сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал пояса.