Скачать
Пятница, 06.09.2019
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

"Получу второй шанс": Джошуа - о реванше с Руисом

"Получу второй шанс": Джошуа - о реванше с Руисом
19:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Британец попытается взять реванш у Энди Руиса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что сможет вернуть себе проигранные титулы в бою с Энди Руисом.

Британец настаивает, что люди слишком рано списали его чемпионские амбиции.

«Не скажу, что повидал все, но точно повидал многое. Останавливаться — не в моей ДНК. Люди говорят, что я потерял титулы, но для меня потерять — это когда ты не сможешь что-либо вернуть. Уверен, что получу второй шанс 7 декабря. Никаких разминочных боев, я не боюсь», — заявил Джошуа на пресс-конференции.

Руис намерен похудеть к реваншу с Джошуа

Руис нанес Джошуа сенсационное первое в профессиональной карьере поражение, когда нокаутировал его 1 июня и стал новым чемпионом мира среди тяжеловесов.

Их ответный поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монфис - о поединке Свитолиной в полуфинале US Open
02 Итальянские арбитры будут судить матч сборной Украины против Нигерии
03 Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
04 Определились финалистки US Open 2019
05 Экс-чемпион мира: Мейвезер побил бы Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь