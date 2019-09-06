"Получу второй шанс": Джошуа - о реванше с Руисом

Новости спорта:Британец попытается взять реванш у Энди Руиса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что сможет вернуть себе проигранные титулы в бою с Энди Руисом.

Британец настаивает, что люди слишком рано списали его чемпионские амбиции.

«Не скажу, что повидал все, но точно повидал многое. Останавливаться — не в моей ДНК. Люди говорят, что я потерял титулы, но для меня потерять — это когда ты не сможешь что-либо вернуть. Уверен, что получу второй шанс 7 декабря. Никаких разминочных боев, я не боюсь», — заявил Джошуа на пресс-конференции.

Руис нанес Джошуа сенсационное первое в профессиональной карьере поражение, когда нокаутировал его 1 июня и стал новым чемпионом мира среди тяжеловесов.

Их ответный поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.