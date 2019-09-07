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Руис - о бое с Джошуа: Он хочет вернуть себе пояса

Руис - о бое с Джошуа: Он хочет вернуть себе пояса
11:50 Сб, 7 Сентябрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Энди Руис поделился мнением о предстоящем реванше против Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился мнением о предстоящем реванше против Энтони Джошуа. По словам мексииканца, он тяжело работает для того, чтобы сохранить за собой все чемпионские пояса.

«Знаю, что Джошуа хочет вернуть свои пояса, но они мои. Я тяжело работаю, чтобы сохранить их за собой, а самоотдача на протяжении всей моей жизни означает лишь то, что 7 декабря я вновь одержу победу», — цитирует Руиса Boxingscene.com.

Реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии, и этот бой принесет мексиканцу 9 миллионов евро вне зависимости от исхода.

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В начале июня Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде, вследствие чего мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Для Джошуа поражение от Руиса стало первым в профессиональном ринге.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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