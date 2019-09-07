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Британский чемпион вызвал Ломаченко на ринг

Британский чемпион вызвал Ломаченко на ринг
12:11 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Джош Уорингтон хотел бы встретиться с украинским чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко.

Чемпион мира в полулегком весе по версии IBF Джош Уорингтон (29-0, 6 КО) рассказал, что хотел бы встретиться с украинским чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует ES News:

"Я смотрел бой Ломаченко с Кэмпбеллом. Отличное выступление и очень качественный поединок, два супертехничных гения в одном ринге.

Считаю Ломаченко лучшим боксером Р4Р на сегодня.

Почему бы мне не драться с лучшим из лучших? Я готов к этому. Хочу драться с чемпионами и лучшими бойцами моего веса", - сказал Уоррингтон.

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Напомним, что свой последний бой Ломаченко провел против британца Люка Кэмпбелла (20-3, 18 КО) и одержал победу единогласным решением судей, завоевав чемпионский пояс по версии WBC.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джош Уорингтон.
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