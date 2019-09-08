Джошуа рассказал, что будет, если он снова проиграет Руису

Новости спорта:Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о своей психологической подготовке к реваншу против мексиканца Энди Руиса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о том, как он психологически настраивает себя на реванш с мексиканцем Энди Руисом.

"Как справляюсь с поражением? Во время выступлений на любительском уровне я также проигрывал в некоторых боях. Но каждый раз после поражения я приходил в себя и шел только вперед. Я не расстроюсь, если снова проиграю или потерплю поражение в следующих десяти боях. Думаю, что это просто не "мои" поединки. Но 11-й обязательно окажется "моим". Пока я остаюсь уверенным в себе, я буду продолжать доминировать.

В первом бою я был близок к победе на 50%. Когда я сказал, что Энди победил меня благодаря удару, посланному свыше, я не имел в виду простое везение. Руис тяжело готовился и долго тренировал свой удар. А затем он просто поймал меня в ринге. Это было идеальное попадание, потому что я не смог восстановиться. Тогда я поспешил, теперь же не собираюсь этого делать", - приводит слова Джошуа Express.co.uk.

Первая встреча боксеров состоялась 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула.

Реванш между Руисом и Джошуа должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.