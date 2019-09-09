Мейвезер близок к возвращению в ринг: планы американца

Новости спорта:Американец всерьез задумался о возвращении на боксерский ринг.

Китайское издание South China Morning утверждает, что легендарный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) планирует вернуться на ринг и провести выставочный бой в Поднебесной.

"На пресс-конференции будет объявлено, что Мейвезер примет участие в боксерском поединке в Китае в следующем году. Мы уже получили разрешение правительства Хайнань на проведение этого мероприятия.

Необходимо, чтобы Флойд подтвердил свое участие. Еще не все детали согласованы на 100%. Мы продолжаем вести переговоры с менеджерами Мейвезера".

Если все пойдет по плану, то бой состоится в городе Хайкоу в 2020 году.