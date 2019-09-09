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Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа

Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
21:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боксер рассказал, куда тратит вырученные деньги за бои.

Мексиканский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энди Руис ответил всем любителям бокса на критику в свой адрес. Спортсмена цитирует Behind The Gloves.

"Люди про меня говорят разное, однако плохого пиара просто не бывает. В каждом боя я рискую своей жизнью, но люди продолжают говорить про меня.

Куда я трачу деньги? У меня пятеро детей и жена. Я купил нам большой особняк. Со своими деньгами я делаю все, что захочу", - сказал Руис.

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Стоит отметить, что Руис 7-го декабря, в Саудовской Аравии, проведет реванш против Энтони Джошуа. Боксеры уже встретились в Лондоне, где провели дуэль взглядов.

Напомним, ранее Энтони Джошуа назвал главную ошибку в бою с Руисом.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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