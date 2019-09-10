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"Победил бы его одной рукой": Фьюри обратился к Джошуа

"Победил бы его одной рукой": Фьюри обратился к Джошуа
11:10 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Британец высказался о нынешнем чемпионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у него не было бы проблем в бою с Энди Руисом.

«Я считаю, что победа Руиса над Энтони Джошуа была очень хорошей, учитывая, что ему сообщили о поединке чуть ли не за две недели до его проведения. Но я бы привязал одну руку к спине, а второй побил бы Энди. Я бы замучил его джебом. Это был бы самый легкий бой в моей карьере», - сказал Фьюри в подкасте Майка Тайсона.

Напомним, первый бой Руиса и Джошуа состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Энди победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Второй бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Никто даже не знает": Хирн сравнил Фьюри и Джошуа

Ранее Фьюри заявил, что не будет смотреть реванш Руиса и Джошуа.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Энди Руис.
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