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Руис назвал главную проблему Джошуа

Руис назвал главную проблему Джошуа
13:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Энди считает, что британец мало двигается в ринге и тем самым дает соперникам возможность победить.

Обладатель титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал решение рефери остановить его первый бой с Энтони Джошуа, в результату которого он отобрал у британца все пояса.

"Сдался ли Джошуа тогда? Скорее всего, он просто не хотел продолжать наш бой. Сейчас, когда мы встретились перед реваншем, я увидел в его глазах сосредоточенность. Сомневается ли он? Пока не знаю. У нас всех есть сомнения, но могу заверить, что в боксе я не боюсь никого.

Очень уважаю Джошуа как боксера, он вывел хэвивейт на новый уровень. Но его проблема заключается в том, что его стиль идеально мне подходит. Он мало двигается в ринге, что позволяет мне проводить комбинации. Джошуа разрешил мне подержать пояса перед нашим боем в Нью-Йорке. Простите, но я не позволю ему сделать то же самое", - приводит слова Руиса BoxingScene.

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Напомним, первый бой между боксерами состоялся 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула. Реванш должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Руис сперва встретились в Аравии, где провели пресс-конференцию и первую перед реваншем битву взглядов, а потом провели встречу в Нью-Йорке. 

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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