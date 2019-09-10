Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Новости спорта:Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой Теофимо Лопеса и Ричарда Комми.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко считает, что в предстоящем поединке Теофимо Лопеса и Ричарда Комми победит последний. Украинец высказал ожидания нокаута в исполнении Комми.

Отметим, что победитель этого боя станет следующим соперником Ломаченко.

"Посетить бой Комми - Лопес? Хотелось бы. Я ставлю на Комми, причем на брутальный нокаут. Комми габаритный, техничный боксер", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Напомним, что в своем последнем поединке Ломаченко одержал победу над Люком Кэмпбеллом.

Ранее Кэмпбелл заявил, что хотел бы реванша с Ломаченко, но объяснил, почему он не состоится.