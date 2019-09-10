Скачать
Вторник, 10.09.2019
Украина 0:1 Нигерия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Украина 0:1 Нигерия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Джошуа назвал главную ошибку в первом бою против Руиса

Джошуа назвал главную ошибку в первом бою против Руиса
21:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свое поражение мексиканскому боксеру Энди Руису.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в своем проигрыше в бою с Энди Руисом нисколько не винит своего тренера Роба Маккракена.

Британец считает своего тренера одним из лучших, но признает, что в том поединке все делал неправильно.

"Мой стиль ведения боя был неправильным. Если бы я посмотрел на это глазами Роба, то подумал бы: "Что он делает?" Вспомните, как я действовал в ринге. Все было неправильно. Со мной работает один из лучших тренеров и именно он привел меня к вершине. Поэтому это я во всем виноват. Я смотрю на себя в зеркало и виню себя", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Напомним, что 1 июня 2019 года Джошуа сенсационно уступил Руису. На 7 декабря запланирован реванш боксеров в Саудовской Аравии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
04 Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
05 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь