Джошуа назвал главную ошибку в первом бою против Руиса

Новости спорта:Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свое поражение мексиканскому боксеру Энди Руису.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в своем проигрыше в бою с Энди Руисом нисколько не винит своего тренера Роба Маккракена.

Британец считает своего тренера одним из лучших, но признает, что в том поединке все делал неправильно.

"Мой стиль ведения боя был неправильным. Если бы я посмотрел на это глазами Роба, то подумал бы: "Что он делает?" Вспомните, как я действовал в ринге. Все было неправильно. Со мной работает один из лучших тренеров и именно он привел меня к вершине. Поэтому это я во всем виноват. Я смотрю на себя в зеркало и виню себя", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, что 1 июня 2019 года Джошуа сенсационно уступил Руису. На 7 декабря запланирован реванш боксеров в Саудовской Аравии.