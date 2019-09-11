Усик раскрыл секреты своей подготовки к бою против Спонга

Новости спорта:Один из спарринг-партнеров Александра ранее уже боксировал с украинцем.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик активно готовится к своему дебютному поединку в супертяжелом дивизионе, который состоится 12 октября.

Следующим соперником украинца станет топовый кикбоксер с ростом 188 см Тайрон Спонг, поэтому в качестве спарринг-партнеров Александра были выбраны не менее габаритные боксеры.

Помогают Усику к подготовке к предстоящему бою два американца - Малик Скотт и Райделл Букер. Интересно, что первый из них имеет уже встречался в ринге с представителем Украины Вячеславом Глазковым, и тогда их поединок завершился вничью.

Что касается Букера, то этот боксер менее именитый, чем его соотечественник, однако он имеет в своем активе 26 боев на профессиональном ринге и лишь два поражения.