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Усик раскрыл секреты своей подготовки к бою против Спонга

Усик раскрыл секреты своей подготовки к бою против Спонга
07:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Один из спарринг-партнеров Александра ранее уже боксировал с украинцем.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик активно готовится к своему дебютному поединку в супертяжелом дивизионе, который состоится 12 октября.

Следующим соперником украинца станет топовый кикбоксер с ростом 188 см Тайрон Спонг, поэтому в качестве спарринг-партнеров Александра были выбраны не менее габаритные боксеры.

Помогают Усику к подготовке к предстоящему бою два американца - Малик Скотт и Райделл Букер. Интересно, что первый из них имеет уже встречался в ринге с представителем Украины Вячеславом Глазковым, и тогда их поединок завершился вничью.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Что касается Букера, то этот боксер менее именитый, чем его соотечественник, однако он имеет в своем активе 26 боев на профессиональном ринге и лишь два поражения.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тайрон Спонг.
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